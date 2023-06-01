プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「長芋入り鶏つくね」 「大根と桜エビの青のり炒め」 「カボチャのおかか煮」 の全3品。 卵黄をからめて食べる鶏つくねはご飯もお酒もすすみます。香り良い炒めものとホッコリするカボチャ煮の組合せ。【主菜】長芋入り鶏つくね 定番の鶏つくねに、長芋を混ぜ込みボリュームと食感をアップしました。甘辛いタレを照りよく煮からめて。 ©Eレシ