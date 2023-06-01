酒気帯び運転で衝突事故を起こし、けがを負わせたとして、広島県警福山東署は２２日、大阪府警堺署直轄警察隊巡査の生藤優太容疑者（２２）（広島県福山市）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）と道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕した。「間違いない」と容疑を認めているという。発表では、生藤容疑者は２２日午前２時１０分頃、広島県福山市の市道で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転し、乗用車と衝