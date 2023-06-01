パキスタン政府は、国内で相次ぐテロ事件への報復措置として、アフガニスタンとの国境地域にある武装勢力の拠点7カ所を攻撃したと発表しました。【映像】破壊された建物や車（現地の様子）パキスタン政府は22日、国内で相次ぎ発生したテロ事件を受け、武装勢力が潜伏するアフガニスタンとの国境地帯の拠点7カ所を攻撃したと発表しました。自国へのテロを繰り返す武装勢力がアフガニスタンを拠点としているにも関わらず、タリバ