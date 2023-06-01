気象台は、午前1時5分に、暴風警報を札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市などに発表 23日01:05時点石狩地方では、23日朝まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□暴風警報【発表】23日朝にかけて警戒風向南最大風速18m/s□なだれ注意報23日にか