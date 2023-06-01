プレミアリーグ第27節が22日に行われ、リヴァプールは敵地でノッティンガム・フォレストと対戦した。昨シーズンの王者リヴァプールは、26試合が消化したリーグ戦で勝ち点「42」の現在6位。直近のリーグ戦5試合は2勝1分2敗と完全復調とは言い切れず。それでもUEFAチャンピオンズリーグ（CL）で決勝トーナメント・ストレートインを決めると、FAカップでも5回戦に駒を進めており、シーズン終盤にかけてラストスパートの準備をした