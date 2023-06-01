ロックバンド、LUNA SEAが23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢が17日に亡くなったことを発表した。56歳だった。真矢は20年にステージ4の大腸がんを公表。昨年には脳腫瘍と診断されたが、復帰に向けて療養を重ねていた。以下発表全文皆様へLUNA SEAのかけがえのないドラマー真矢が、2026年2月17日18時16分永眠いたしました。2020年にステージ4の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、7回の手術や治療を継続してきましたが