ボートレース徳山の「防長交通杯争奪戦」は２２日、準優勝戦が行われた。前野竜一（４６＝山口）は準優１０Ｒを逃げて１着。「スタートはやってしまったと思った。いいダッシュを乗せたいという思いが強過ぎた」とスタートでは後手に回るピンチ。それでも、伸び返して１Ｍ先マイすると、あとは独り旅だった。「しっかり足があったんで、１Ｍを先に回れて舟が返ってきた。特に回り足系がいい。伸びもいつもの徳山よりはいいが、