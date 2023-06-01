三重県の鳥羽市沖で貨物船が遊漁船に衝突した事故で、運輸安全委員会は調査官2人を現地へ派遣し、調査を行いました。2月20日、三重・鳥羽市の沖合で、貨物船「新生丸」が、遊漁船「功成丸」に衝突し、遊漁船に乗っていた2人が死亡、10人が重軽傷を負いました。22日、船舶事故調査官2人が現地調査に入り、貨物船の船員への聞き取りや船体の確認を行いました。運輸安全委員会・小島智恵船舶事故調査官：引き続き、貨物船｢新生丸｣で航