ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、オープン戦のブルワーズ戦に「3番・一塁」で先発出場する。村上のオープン戦出場は、20日（日本時間21日）に移籍後初実戦となるカブス戦で2安打2打点のデビューを飾て以来2度目。米“1号”に期待が懸かる。21日はオープン戦には出場せずライブBP（実戦形式の打撃練習）などで調整した。