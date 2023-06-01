【ワシントン＝淵上隆悠】ロイター通信によると、米フロリダ州にあるトランプ大統領の邸宅「マール・ア・ラーゴ」で２２日、大統領警護隊（シークレットサービス）の隊員らが、邸宅への侵入を試みたとみられる男を射殺した。男はショットガンと燃料が入った容器を所持していたという。トランプ氏はワシントンに滞在中で邸宅にはいなかった。報道によると、隊員らは２２日午前１時半頃、邸宅の北門付近にいた男を発見した。持ち