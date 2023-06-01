ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢（しんや、本名＝やまだ・しんや）さんが１７日午後６時１６分にに死去したことを２３日、バンドの公式サイトで発表された。５６歳だった。昨年９月に脳腫瘍を患っていること、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表していた。バンドは「皆様へ」と題した投稿で「７回の手術や治療を継続してきましたが、５６年の人生に幕を下ろしました。懸命なリハビリを続け、