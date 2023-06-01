ロックバンド、LUNA SEAが23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢（56）が17日に亡くなったことを発表した。RYUICHI（55）SUGIZO（56）INORAN（55）J（55）の連名でコメントを発表。「LUNA SEAのかけがえのないドラマー真矢が、2026年2月17日18時16分永眠いたしました」と報告し、「懸命なリハビリを続け、3月のライヴではドラムをたたくことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」とした。続けて「