ボートレース芦屋の「ギラヴァンツ北九州カップ」は２２日、予選２日目が行われた。山下奈緒（３０＝大阪）は４Ｒ、５コースからコンマ３４とスタートで大きく立ち遅れて５着。ここまで４、１、５着と出入りの激しい着取りとなっている。レース後は「スタートが難しかった」と悔しさをにじませた。それでも舟足は光るものがある。初日に対戦した選手からは「山下選手の伸びは次元が違う」と評価されるほど抜群だ。山下自身