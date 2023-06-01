ボートレース宮島の「ＰＡＬＢＯＡＴ宮島開設１１周年記念第６回週間大衆杯」は２２日、予選３日目が行われた。幸野史明（４０＝福岡）は１Ｒ、４コースから最内を差して２着、６Ｒは４コースから外を回って３着に食い込んだ。この日は前後半レースともに、展示タイムで最速を示す赤色が点灯。「前半は伸びをつけようとして調整したけど、バランス型で良かったです。後半はさらに伸びを求めたけど、どちらの状態でも足はいい