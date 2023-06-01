ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第２２戦・マクール杯」は２２日、準優勝戦が行われた。予選トップ通過の大山千広（３０＝福岡）は、準優１２Ｒもコンマ０８の好スタートを決めてイン逃げ。優勝戦１号艇を手に入れた。「行き足や伸びはいい。ただ、この気温で伸びを落とさず回り足を求めて、無理な調整になっていたかな。冷えた方が回り足はいい」と気温が上がった５日目は課題を残したものの、機力自体は不安視するよ