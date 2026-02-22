[2.22 ベルギー・リーグ第26節 ゲンク 0-3 S・リエージュ]ゲンクは22日、ベルギー・リーグ第26節のスタンダール・リエージュ戦を0-3で落とした。FW伊東純也は前半を左ウイングで、後半は右ウイングでプレー。怪我明けの先発復帰後は全7試合負けなしで6勝1分けとしていたが、チームにとって公式戦8試合ぶりの黒星となった。伊東は前半20分、左サイドでボールを受けるとプレスに来たDFマーロン・フォッシーが芝に足を取られたの