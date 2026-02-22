ハル・シティのFW平河悠が21日、チャンピオンシップ第33節のQPR戦で足首の捻挫による負傷交代を強いられた。試合は1-3で敗れている。平河は1月下旬にブリストル・シティからハル・シティへ期限付き移籍し、今節は2試合ぶりの出番で加入後5試合目の出場となった。1点ビハインドの前半39分、速攻で右サイドのスペースへ送られたボールを収めると、シザースフェイントでペナルティエリア右深くまで入り込んでクロス。相手に当たっ