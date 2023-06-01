¡Ú¥Ô¥¯¥µー¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¡Û È¯Çä¸µ¡§¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î²¼½Ü ²Á³Ê¡§1²ó400±ß ¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó89mm ¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤è¤ê¡¢2·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥¬¥Á¥ã¡Ö¥Ô¥¯¥µー¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥Þ¥·¥ó¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ô¥¯¥µー¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬