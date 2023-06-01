ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»äÅ¡¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¡á2022Ç¯8·î¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÂçÅýÎÎ·Ù¸îÂâ¡Ê¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ï22Æü¡¢ÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»äÅ¡¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¤Ë¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤¿20Âå¤ÎÃË¤òÆ±Æü¼Í»¦¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Åö»þ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤¤¤ÆÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤äÇ³ÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤é¤·¤­¤â¤Î¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È