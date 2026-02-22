１８日、広西民族博物館で伝統民族衣装を見る人たち。（南寧＝新華社記者／黄慶剛）【新華社南寧2月22日】中国ではここ数年、博物館観光が新たな文化のトレンドとなり、人々は文化財を鑑賞するとともに、中国の優れた伝統文化の魅力を味わっている。広西チワン族自治区南寧市の広西民族博物館も春節（旧正月）連休（2月15〜23日）中、博物館で新年を過ごそうと訪れた多くの人々が、文化的な雰囲気の中で伝統的な祝日を過ごしてい