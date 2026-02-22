元スノーボード五輪代表のマルチタレント・成田童夢（４０）が２２日、自身の「Ｘ」を更新。五輪選手の待遇を嘆いた。童夢は、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛ら五輪選手が飛行機のエコノミークラスで帰国したという記事について「見るだけで辛い」と投稿。「１０代の若手選手が五輪の舞台に立っている。遊びたい盛りの青春時代を全て競技に捧げ、人生を全て懸けて戦っている