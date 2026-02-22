◇卓球2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)卓球のシンガポールスマッシュは22日、各種目の1回戦が行われました。WTTの最上位となる格付けの「スマッシュ」。男女の世界ランク1位につける王楚欽選手や孫穎莎選手ら中国のトップ選手も多く出場します。女子シングルスでは、橋本帆乃香選手がワイルドカードで出場となる中国の覃予萱選手に3-0のストレート勝利。堅い守りを誇るカットプレーで中国の19歳を下し