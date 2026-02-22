ダチョウ倶楽部などが所属する事務所「太田プロダクション」のお笑いコンビ「ライオンロック」が漫才だけの新ネタライブを2月25日と、3月30日に、東京・中野の劇場サッチーで開催する。今年で芸歴10年目。「打倒！青色1号！」と闘志を燃やす2人に聞いた。（西村綾乃）京都出身の小林メイロ（36）と大阪出身の長峰悠也（31）が2016年に結成。勢いある関西弁の掛け合いが持ち味の一つだ。昨年は事務所主催のライブ「月笑」で