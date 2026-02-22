日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は２２日、日本選手団のがい旋パレードを４月２５日に開催することを発表した。東京・日本橋で実施する方向で調整している。ＪＯＣの伊東秀仁団長は「メダリストを含むチーム・ジャパンの選手たちがパレードを実施し、日本のみなさまに直接お会いし、感謝をお届けしたいと考えています」と語った。２４年パリ五輪では、１１月に「応援感謝イベント」が同じく日本橋で開催された。柔道男子６６