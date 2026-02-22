２０日、海南省昌江リー族自治県の聚源花卉博覧園でコスモス畑を撮影する観光客。（昌江＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社昌江2月22日】中国海南省昌江リー族自治県の聚源花卉（かき）博覧園では、コスモスやブーゲンビリアなどが咲き誇り、多くの来園者が散策や撮影を楽しんでいる。花卉は同自治県の特産品の一つで、地元ではここ数年、産業の大規模化に注力してきた。花の栽培と県内観光を深く融合させ、新時代の農村観光を探