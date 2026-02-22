◇ミラノコルティナ冬季五輪最終日アイスホッケー男子決勝カナダ―米国（2026年2月22日ミラノ・サンタジュリア・アリーナ）今大会最後のメダルマッチとなるアイスホッケー男子決勝は22日、ミラノ・サンタジュリア・アリーナで行われ、米国が1―0とカナダをリードし、第1ピリオドを終えた。決勝での両国の対戦は10年バンクーバー大会以来、4大会ぶり。過去7回の決勝では、カナダが6勝1敗と圧倒する。カナダは3大会ぶり1