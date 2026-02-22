◇練習試合阪神2―４エナジック（2026年2月22日具志川）阪神の栄枝裕貴捕手（27）が、社会人野球・エナジックとの練習試合で実戦復帰を果たし、復活への第一歩を刻んだ。昨年10月のフェニックス・リーグで右手首に死球を受けて負傷交代。「右尺骨骨折観血的手術」を経て迎えた復帰戦。注目の打席でいきなり安打を放ち、「結果が出て良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。患部にはプレートが入っているものの、「