クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。第61回目・62回目のゲストは、料理家・国際中医薬膳師の齋藤菜々子さんです。 「薬膳」のブームが来ていることを実感 クックパッドの「食トレンド予測2026」では「フュージョン薬膳」が選出されたが、2025年を振り返る