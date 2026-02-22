親が倒れ不安な私に「俺にできることは何でもやる」と宣言した夫、頼もしいはずでした。 でも現実はスマホを見て寝転んでいるだけ。手伝うどころか「家事サボってない？」と文句まで…寄り添うかのような言葉と実際の態度のギャップにモヤモヤが止まりません。しかも「妻の遺産が減る」とかトンデモ発言まで飛び出して…。＞＞ 【まんが】親の介護より俺の世話でしょ？(ウーマンエキサイト編集部)