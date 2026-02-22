女子ハーフパイプで2連覇を達成した谷愛凌＝リビーニョ（共同）フリースタイルスキー女子ハーフパイプで谷愛凌が2連覇を達成した。前回北京大会に続き、今大会も3個目のメダルとなり、通算ではフリースタイルスキーで史上最多の6個に到達。「自分がこの記録を手にする存在になるなんて、想像もしていなかった。誇りに思う」と笑みがはじけた。米国生まれで米中にルーツを持ち、米代表から中国代表に転じた経歴を大会中も非難さ