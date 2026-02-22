ESA（ヨーロッパ宇宙機関）は2026年2月4日付で、火星・南半球の高地を飛行しているかのような体験ができる動画「Fly around Flaugergues Crater on Mars」を公開しました。この動画はESAの火星探査機「Mars Express（マーズ・エクスプレス）」の観測データを用いて作成されたもので、火星の荒涼とした大地や巨大なクレーターの様子を鮮明に映し出しています。【▲ 動画「Fly around Flaugergues Crater on Mars」（Credit: Europea