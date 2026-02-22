放送日時：2026年2月22日（日）22:00ゲスト：成田凌私の中の、もうひとりのワタシ。：過去の野心が今の自分に。ゲストは、主演俳優がひしめく奇跡の世代「華の93年組」の一人、成田凌さん。美容師の専門学校在籍中にスカウトされ、芸能界入り。オーディションを勝ち抜き、19歳でMEN’S NON-NO専属モデルに。「受かると思って応募した」「負ける気はなかった」と語る、当時の自信と闘志。モデル・俳優として駆け上がっていった裏側