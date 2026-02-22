歌手・美空ひばりの息子で実業家の加藤和也氏（５４）が２２日、都内で行われた「ＡＩクリエイティブコンテスト『ＣＯＬＯＴＥＫ』審査発表会」に出席した。同コンテストでは、芸能生活８０周年を迎える国民的歌手・美空ひばりの代表曲「川の流れのように」を題材に、ＡＩで公式ミュージックビデオが制作された。作品は傑作ぞろい。審査に挑んだ加藤氏は「こんな悩むことは滅多にない」と苦悶の表情とともにやりがいを語った