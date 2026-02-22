Photo: SUMA-KIYO 冬場はブラックやネイビーなど、ダークトーンの服を着る機会が増えますが、そうなると気をつけたいのが服に付くチリやホコリ。気合いを入れたコーデも、これだけで一気に台無しになってしまいます。とはいえ、繊維に深く絡みついていたり静電気を帯びていたりで、綺麗に除去するのはなかなか大変なんですよね…。ブラシ＋ローラーの二刀流