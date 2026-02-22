２２日、女子ハーフパイプの表彰式に臨む（右から）銅メダルのゾイ・アトキン（英国）、谷愛凌、李方慧。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）【新華社リビーニョ2月22日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は22日、リビーニョでフリースタイルスキー女子ハーフパイプ決勝が行われ、中国の谷愛凌（こく・あいりょう）が金メダル、李方慧（り・ほうけい）が銀メダルを獲得した。２２日、女子ハーフパイプ決勝の１本目の試技に臨む谷愛凌