金吾堂製菓は3月9日、無駄な装飾を省き上質で洗練された印象を演出したパッケージの「塩せんべい」を新発売する。同商品の前身商品は「堅しお」。旨味の効いた塩味が特徴の堅焼き米菓に、帆立・昆布・鶏のだしと、沖縄の海水塩「青い海」で味付けをした中身はそのままに、商品名とパッケージを刷新した。取材に応じた碓田憲司常務取締役商品企画開発室室長は「堅焼きの塩煎餅であるため、個性を打ち出すべく『堅しお』と命名