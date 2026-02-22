菓子卸の種清は1月28日と29日の2日間、ポートメッセなごや（名古屋市港区）で「2026年種清春季見本展示会」を開催し、「お菓子の未来」をテーマに掲げ地場菓子の未来につながる新たな消費を生み出す工夫をアピールして集客につながる商品や売場を提案した。1月28日挨拶した広瀬弘幸社長は、菓子業界について「コスト上昇分の価格転嫁が進み、2021年以降、生産金額、小売金額ともに回復、成長を続けており、インバウンド需要の