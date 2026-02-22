マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラはプレミアリーグ第27節のニューカッスル戦の後、20歳のニコ・オライリーを絶賛している。シティはニューカッスルとの大一番で2-1の勝利を飾ったが、この試合で2点をあげる大活躍を見せたのがオライリーだ。昨シーズンは出番限られていた同選手だったが、今シーズンは目を見張る成長ぶりを見せており、今シーズンはここまで公式戦39試合に出場し、6ゴール5アシストを記録して