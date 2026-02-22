プレミアリーグ第27節マンチェスター・シティ対ニューカッスルの一戦は2-1でホームチームの勝利に終わった。得点はすべて前半に生まれ、先制したのはシティだ。ニューカッスルもすかさずルイス・ホールが得点を挙げたが、27分にこの日2点目となるゴールがニコ・オライリーに生まれ、シティが勝ち点3を積み上げた。この勝利でシティは勝ち点を56とし、首位アーセナルとの勝ち点差を2まで縮めている。年明けから安定感を欠いていたシ