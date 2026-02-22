リヨンでプレイするチェコ代表MFパヴェル・シュルツ（25）にはすでに多くのクラブが注目しているようだ。昨シーズンまでチェコ国内でプレイしていた同選手は2025年夏にヴィクトリア・プルゼニから750万ユーロでリヨンに加入。アレクサンドル・ラカゼットがつけていた背番号10を受け継いだ。シュルツはすでにチームの攻撃を牽引する一人になっており、現在は公式戦34試合に出場し14ゴール10アシストを記録。名門リヨンで圧巻の存在