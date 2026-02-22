歌手の松山千春が２２日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪について語った。松山は番組終盤、五輪が閉会式を迎えることに触れ「出てくれた選手のみなさんにありがとうと言いたいですね」「金メダルというのは人類の中でその種目の１番ってことだから。銀、銅だって２番、３番なんだから」と称賛。そして「やっぱり