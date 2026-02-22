女子50キロクラシカルで優勝したエバ・アンデション＝テーゼロ（共同）スキー距離女子50キロクラシカルは、昨年の世界選手権3冠のアンデションが2位に2分以上の差をつけて圧勝し、自身初の五輪金メダル。今大会は距離複合と10キロフリーでともに2位だっただけに「この日をずっと夢見てきた。今でも信じられない」と喜んだ。ノルウェーのベンと先頭争いを続けていた29キロ手前で板を履き替えた直後に転倒。わずかに後れを取った