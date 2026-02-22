お笑い芸人のはなわが、2月18日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。昨年銀婚式を迎えた愛妻の天然エピソードを歌とともに披露し、スタジオが笑いに包まれる場面があった。【映像】はなわの妻・智子さん＆番組内で披露した歌中学校で出会った妻と昨年、結婚25周年の銀婚式を迎えたはなわ。「パートナー・オブ・ザ・イヤー2025」を受賞し、「こんな素晴らしい賞をいただきまして。『中学校の頃を考えたら信じらんな