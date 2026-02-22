Photo: 山田洋路 この記事は2026年2月4日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ドライブレコーダーは欲しいけど、配線作業を考えると腰が重い…。同じように感じている人、1人や2人ではないはずです。特にレンタカーやカーシェアをよく使う人なら、なおさらですよね。慎重派の私が、充電式のPeta Came「モバイルドラレコ」