俳優の成田凌(32)が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。意外な特技について明かす場面があった。リフレッシュ方法を聞かれた成田は「現場も楽しいし、お風呂入っている時間も幸せだし…。ちょっと(仕事が)早く終わった時に料理を作っている時間も幸せですね」と言及。料理はジャンルを問わず何でも作るそうで、「なんでもやりますね。正月に友達を呼んで、おせちをいっぱい作って。