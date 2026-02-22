人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベントが、初のワールドツアーで開催されることが発表された。【画像】エバヤン、ルーラーシップ…登場する『ウマ娘』新キャラ設定画ナンバリングイベント『7th EVENT THE STAGE WORLD TOUR』として開催となり、詳細は来月発表される。『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム