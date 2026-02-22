ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子ハーフパイプ（ＨＰ）決勝（２２日）、中国代表・谷愛凌（アイリーン・グー、２２）が２大会連続の金メダルを獲得した。今大会では初の金メダルとなる。谷は決勝２回目で９４・００点をマークし１位となると、３回目にはさらに上回る９４・７５点をマークした。金メダルが決まると、中国のファンに満面の笑みで応じ、表彰式では金色のリボンで髪の毛を結ぶ金尽くしで、オーラを