「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズ30周年フェスイベントが22日、横浜アリーナで行われ、「残酷な天使のテーゼ」を歌う歌手高橋洋子（59）がスペシャルライブを行った。「魂のルフラン」「心よ原始に戻れ2020」など、ヒット曲12曲を披露。満員の会場に「皆さんの支えあってのエヴァ30周年です」と感謝した。「洋子、今年で還暦なので」「ペンライトをここに押すとツボに効く」などとおどけながら30年の重みを実感。「夢を見るのは