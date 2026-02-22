読売テレビは22日、「第15回ytv漫才新人賞決定戦」（3月1日午後3時、関西ローカル）の審査員5人を発表した。審査員はハイヒールリンゴ、ザ・プラン9お〜い！久馬、ハリウッドザコシショウ、フットボールアワー岩尾望、霜降り明星粗品の5人で、昨年と同じ顔ぶれになった。昨年、審査ぶりが話題となった粗品は「面白くない人が優勝しないようにしっかり審査します」と、あえて昨年と同様のコメントを寄せた。過去、銀シャリや霜降り