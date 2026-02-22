造影剤を使用したCT検査とは？メディカルドック監修医が造影剤を使用したCT検査の検査の流れについてご紹介します。 ※この記事はメディカルドックにて『「造影剤を使用したCT検査」は通常の検査と何が違う？副作用や注意点について医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなど